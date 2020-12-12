Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции Глубокского молочноконсервного комбината, введенный более двух лет назад
С 2 декабря разрешен ввоз в Российскую Федерацию продукции ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», но под жестким контролем.
Ввоз будет проводиться в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором специалистами Россельхознадзора не менее 10 проб по ранее выявленным показателям — тетрациклин в сыворотке молочной сухой, говорится на сайте российского ведомства. Экспортируемая в Россию продукция должна быть выпущена после 2 декабря.
Ограничения на ввоз продукции Глубокского молочноконсервного комбината, которые сейчас отменены, были введены еще 6 июня 2018 года. За прошедшее время предприятие даже успело сменить организационно-правовую форму.
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