Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции Глубокского молочноконсервного комбината, введенный более двух лет назад

Сяржук Серабро • 12/12/20 21:52 • Эканоміка

С 2 декабря разрешен ввоз в Российскую Федерацию продукции ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», но под жестким контролем.



Ввоз будет проводиться в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором специалистами Россельхознадзора не менее 10 проб по ранее выявленным показателям — тетрациклин в сыворотке молочной сухой, говорится на сайте российского ведомства. Экспортируемая в Россию продукция должна быть выпущена после 2 декабря.

Ограничения на ввоз продукции Глубокского молочноконсервного комбината, которые сейчас отменены, были введены еще 6 июня 2018 года. За прошедшее время предприятие даже успело сменить организационно-правовую форму.