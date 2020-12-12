Двое детей угорели в Полоцком районе

Зоя Машэка • 12/12/20 13:04 • Здарэнні

11 декабря двое попали в больницу с отравлением угарным газом в агрогородке Карпеки Полоцкого района.



В 12:30 спасателям из больницы сообщили, что к ним поступили 11-летний мальчик и 13-летняя девочка, которые отравились угарным газом.

Отравление дети получили из-за того, что в их квартире, расположенной в двухэтажном доме №5 на улице Фомина, преждевременно закрыли задвижку дымохода печи, сообщается пресс-службой МЧС.