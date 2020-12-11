Выбросить новорождённого в мусорный бак в Билево могла жительница Могилева
Витебский уголовный розыск вышел на след жительницы Могилева, которую подозревают в том, что это она выбросила младенца в мусорный бак в Витебске.
Напомним, что тело новорождённого обнаружили в мусорным контейнере неподалеку от магазина «Виталюр» в микрорайоне Билево вечером 9 декабря.
Изучив записи с камер наблюдения оперативники смогли установить квартиру, где могла проживать роженица. Выяснилось, что ее несколько месяцев снимала 30-летняя жительница Могилева, которая недавно уехала в родной город.
Предварительно установлено, что женщина избавилась от тела ребенка сразу после родов на дому, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Сейчас продолжаются оперативно-разыскные и следственные действия, которые должны установить все обстоятельства случившегося. Правовую оценку действиям роженицы будут давать следователи.
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