Выбросить новорождённого в мусорный бак в Билево могла жительница Могилева

Іван Дзедушкін • 11/12/20 15:40 • Здарэнні

Витебский уголовный розыск вышел на след жительницы Могилева, которую подозревают в том, что это она выбросила младенца в мусорный бак в Витебске.



Напомним, что тело новорождённого обнаружили в мусорным контейнере неподалеку от магазина «Виталюр» в микрорайоне Билево вечером 9 декабря.

Изучив записи с камер наблюдения оперативники смогли установить квартиру, где могла проживать роженица. Выяснилось, что ее несколько месяцев снимала 30-летняя жительница Могилева, которая недавно уехала в родной город.

Предварительно установлено, что женщина избавилась от тела ребенка сразу после родов на дому, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Сейчас продолжаются оперативно-разыскные и следственные действия, которые должны установить все обстоятельства случившегося. Правовую оценку действиям роженицы будут давать следователи.