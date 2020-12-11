Шокирующую статистику заболеваемости COVID-19 опубликовал Докшицкий район — там болеют свыше шестисот человек

Сяржук Серабро • 11/12/20 15:17 • Здароўе

648 больных с коронавирусной инфекцией в активной фазе насчитывается на 11 декабря в Докшицком районе. 12 человек, болевших COVID-19, умерли.



Сейчас в стационаре лечатся 58 пациентов, заразившихся COVID-19, еще 590 таких больных проходят амбулаторное лечение в режиме самоизоляции, сообщает газета «Родные вытокі».

Это издание с 27 ноября возобновило публикацию информации по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, правда публикуются данные только по активным случаям, но и они шокируют.

Две недели назад в Докшицокм районе было 490 больных COVID-19, из них 67 человек лечили в больнице. На тот момент умерли 12 больных, заразившихся коронавирусом.

К 4 декабря количество больных коронавирусной инфекцией там возросло до 623 человек, т.е. за неделю заболели 133 местных жителя. В больнице тогда было 59 больных, остальных лечили амбулаторно.

В Докшицком районе проживает 22 200 человек, таким образом, на сегодня там болеет каждый 34-й житель региона. Сколько всего человек в этом регионе заразились коронавирусом — неизвестно, но и весной там складывалась очень неблагополучная эпидемиологическая ситуация.

По вчерашним данным Минздрава в Беларуси начитывалось 21 069 активных случаев COVID-19 и 1238 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Т.е. на Докшицкий район приходится более 3% от всех активных случаев и около 1% всех летальных исходов.