Рейсовый автобус сбил пешехода под Полоцком

Іван Дзедушкін • 11/12/20 19:27 • Здарэнні

Утром 11 декабря в Полоцком районе 43-летний мужчина попал под колеса рейсового автобуса.



ДТП произошло в 8:00 на 13 километре автодороги «Полоцк-Глубокое». Как сообщили «ННВ» в областной ГАИ, пешеход неожиданно вышел на проезжую часть и попал под автобус.

Мужчина получил травмы, и его пришлось госпитализировать. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.