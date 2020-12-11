Рейсовый автобус сбил пешехода под Полоцком
Утром 11 декабря в Полоцком районе 43-летний мужчина попал под колеса рейсового автобуса.
ДТП произошло в 8:00 на 13 километре автодороги «Полоцк-Глубокое». Как сообщили «ННВ» в областной ГАИ, пешеход неожиданно вышел на проезжую часть и попал под автобус.
Мужчина получил травмы, и его пришлось госпитализировать. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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