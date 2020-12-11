Прорывы трубопроводов произошли в Орше и Толочине, без водоснабжения оставались жилые дома и колледж

Зоя Машэка • 11/12/20 13:16 • Здарэнні

10 декабря прорывы водопроводов произошли в Орше и Толочине, в результате без воды оставались 169 жилых домов и колледж.



В Толочине прорвало трубу диаметром 375 миллиметров, это произошло в 8:48 на Коммунальной улице в районе дома №11. Аварийно было прекращено холодное водоснабжение 160 частных жилых домов. Ликвидировать прорыв удалось в 12:40.

В тот же день в 11:30 прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 100 миллиметров в Орше в районе дома №2 на 2-й Шкловской улице. В этом райцентре холодного водоснабжения были лишены 9 многоквартирных жилых домов и здание Оршанского государственного колледжа продовольствия. Здесь аварию ликвидировали в 14:05, сообщается пресс-службой МЧС.