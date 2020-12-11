Первые жертвы гололеда: в Новополоцке сбили пешехода

• 11/12/20 13:31 • Здарэнні

Утром 11 декабря в Новополоцке под колеса авто попал 27-летний парень, наезд совершен на пешеходном переходе.
Утром 11 декабря в Новополоцке под колеса авто попал 17-летний подросток, наезд совершено на пешеходном переходе. Фото ГАИ

Около 8:00 в районе дома №5 на Комсомольской улице 55-летний водитель легковушки «Subaru Legacy» сбил молодого человека, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и его отвезлив городскую больницу, сообщает пресс-служба ГАИ.

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