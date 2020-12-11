Четыре человека получили травмы из-за гололеда в Витебской области. МЧС предупреждает, что завтра тоже будет скользко

Зоя Машэка • 11/12/20 18:56 • Здароўе

За сутки в медучреждения Витебской области обратилось четыре человека, получившие гололедные травмы. Объявлен оранжевый уровень опасности.



Всем обратившимся пациентам была оказана амбулаторная помощь, госпитализировать никого не пришлось, сообщает пресс-служба Минздрава.

МЧС предупреждает, что такая же погода сохранится завтра, 12 декабря. По информации синоптиков в Витебске ожидается гололедица на дорогах, температура будет опускаться до -7 градусов по Цельсию ночью и до -5 градусов по Цельсию — днем.