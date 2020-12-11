Четыре человека получили травмы из-за гололеда в Витебской области. МЧС предупреждает, что завтра тоже будет скользко

• 11/12/20 18:56 • Здароўе

За сутки в медучреждения Витебской области обратилось четыре человека, получившие гололедные травмы. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Гололед, обледенелая дорога, гололедица. Фото pixabay.com

Всем обратившимся пациентам была оказана амбулаторная помощь, госпитализировать никого не пришлось, сообщает пресс-служба Минздрава.

МЧС предупреждает, что такая же погода сохранится завтра, 12 декабря. По информации синоптиков в Витебске ожидается гололедица на дорогах, температура будет опускаться до -7 градусов по Цельсию ночью и до -5 градусов по Цельсию — днем.

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