Витебский ликеро-водочный завод потратит на новый кроссовер сумму, почти равную чистой прибыли предприятия за прошлый год

Сяржук Серабро • 10/12/20 23:05 • Эканоміка

Легковой автомобиль «Geely Atlas» собирается купить ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», обойдется покупка в сумму почти равную чистой прибыли, полученной предприятием в 2019 году.



Согласно документации закупки, витебская «ликерка» покупает кроссовер с двухлитровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил, такими двигателями комплектуются неполноприводные модификации этих автомобилей.

Новое авто предприятию должны поставить до конца января 2021 года. Приобретается оно за счет собственных средств и ликеро-водочный завод готов потратить на обновку 49 999 рублей.

Примечательно, что чистая прибыль, полученная этим открытым акционерным обществом за 2019 год, составила 53 000 рублей. То есть превышает стоимость приобретаемого авто всего на три тысячи рублей.