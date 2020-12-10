Полтора миллиона рублей пытался похитить из бюджета витебский коммерсант, возбуждены два уголовных дела

Зоя Машэка • 10/12/20 14:37 • Эканоміка

Пытался незаконно вернуть из бюджета 1 500 000 рублей НДС и не уплатил 1 200 000 рублей офшорного сбора — в отношении бизнесмена из Витебской области возбуждены два уголовных дела.



Директора одной из коммерческих организаций Витебсщины обвиняют в покушение на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (статья 14 и часть 4 статьи 210 УК) и в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК).

По версии КГК коммерсант в 2019 году оформил фиктивные документы на куплю-продажу оборудования. Для этого он задействовал аффилированные ему фирмы в Беларуси и оффшорную компанию с Сейшельских островов.

Преступный замысел заключался в незаконном возврате из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС). Для этого две белорусские фирмы «торговали» между собой одним и тем же оборудованием — его стоимость то многократно завышалась, то существенно занижалась.

В результате этих манипуляций с перепродажей, в налоговой декларации по НДС за первое полугодие 2020 года было указано свыше 1 500 000 рублей, подлежащих возврату из бюджета. Однако, не смотря на то, что бизнесмен дважды пытался получить из бюджета эти деньги, эти попытки пресекли работники финансовой милиции.

КГК подозревает, что после незаконного возврата НДС директор планировал заявить о банкротстве своей второй коммерческой организации ввиду задолженности по НДС. Деньги же, перечисленные за якобы поставленное оборудование, были направлены по договору перевода долга на счет подконтрольной коммерсанту оффшорной компании. Их частично удалось обналичить в витебских банкоматах с помощью корпоративной платежной карты сейшельской компании. При этом бизнесмен не уплатил в бюджет 1 200 000 рублей оффшорного сбора.