Пенсионер провалился под лед вовремя рыбалки в Шумилино

ННВ • 10/12/20 13:47 • Здарэнні

Утром 9 декабря рыбак провалился под лед во время рыбалки на Шумилинском озере.



Сообщение о тонущем человеке спасатели получили в 8:35 — позвонили рыбачившие рядом люди. Приехавшие на выручку рыбаку экипажи МЧС обнаружили его в 80 метрах от берега в полынье.

Удержаться на плаву пенсионеру помог спасательный жилет. Спасатели вытащили 64-летнего мужчину на берег. После осмотра медиками его госпитализировали с общим переохлаждением организма, сообщается пресс-службой МЧС.