Мертвого младенца нашли в мусорном баке у одного из магазинов в Витебске

• 10/12/20 12:45 • Здарэнні

Тело новорожденного было обнаружено 9 декабря в мусорном контейнере у магазина «Виталюр» в витебском микрорайоне Билево.
Мертвого младенца нашли в мусорном баке у одного из магазинов в Витебске. Фото СК

О жуткой находке в милицию сообщили вечером. На место обнаружения мертвого ребенка выезжала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр и изъяла записи камер видеонаблюдения, установленных на соседних зданиях.

Правоохранительные органы не сообщают — выбросили ли младенца в мусорный бак уже мертвым или он погиб там. Для установления точной причины смерти новорожденного следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас они пытаются установить личность женщины, родившей ребенка, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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