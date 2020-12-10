Мертвого младенца нашли в мусорном баке у одного из магазинов в Витебске

Іван Дзедушкін • 10/12/20 12:45 • Здарэнні

Тело новорожденного было обнаружено 9 декабря в мусорном контейнере у магазина «Виталюр» в витебском микрорайоне Билево.



О жуткой находке в милицию сообщили вечером. На место обнаружения мертвого ребенка выезжала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр и изъяла записи камер видеонаблюдения, установленных на соседних зданиях.

Правоохранительные органы не сообщают — выбросили ли младенца в мусорный бак уже мертвым или он погиб там. Для установления точной причины смерти новорожденного следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас они пытаются установить личность женщины, родившей ребенка, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.