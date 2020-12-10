Белорусам запретили выезжать за границу, но еще можно успеть

Сяржук Серабро • 10/12/20 0:39 • Палітыка

Правительство приняло решение о запрете выезда из Беларуси через наземные пункты пропуска на границах. Эти изменения вступят в силу через 10 дней.



Постановлением Совета министров от 7 декабря вносятся изменения в текст постановления № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания». В частности, этот документ дополняется пунктом 3-1, который гласит: «Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, в пунктах пропуска, указанных в части первой пункта 1 настоящего постановления».

В исключительных случаях разрешить выезд из Беларуси может председатель Государственного пограничного комитета или уполномоченное им должностное лицо. Кроме того, исключения, но не чаще чем раз в полгода, делаются для следующих категорий белорусов:

едущим к тяжелобольным или умершим близким родственникам;

имеющим вид на жительство заграницей и едущим к месту постоянного проживания;

едущим заграницу для получения медицинской помощи при предоставлении необходимых документов;

едущим на работу заграницей (также нужны подтверждающие документы);

едущим на учебу, тоже после предъявления требуемых документов.

По-прежнему эти ограничения не касаются работников дипломатических миссий, командировочных, водителей международного автотранспорта и прочих подобных категорий, указанных в изменяемом постановлении.

В части ограничения выезда из Беларуси изменения вступят в силу спустя 10 дней после официальной публикации постановления Совмина.