Белорусам запретили выезжать за границу, но еще можно успеть
Правительство приняло решение о запрете выезда из Беларуси через наземные пункты пропуска на границах. Эти изменения вступят в силу через 10 дней.
Постановлением Совета министров от 7 декабря вносятся изменения в текст постановления № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания». В частности, этот документ дополняется пунктом 3-1, который гласит: «Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, в пунктах пропуска, указанных в части первой пункта 1 настоящего постановления».
В исключительных случаях разрешить выезд из Беларуси может председатель Государственного пограничного комитета или уполномоченное им должностное лицо. Кроме того, исключения, но не чаще чем раз в полгода, делаются для следующих категорий белорусов:
- едущим к тяжелобольным или умершим близким родственникам;
- имеющим вид на жительство заграницей и едущим к месту постоянного проживания;
- едущим заграницу для получения медицинской помощи при предоставлении необходимых документов;
- едущим на работу заграницей (также нужны подтверждающие документы);
- едущим на учебу, тоже после предъявления требуемых документов.
По-прежнему эти ограничения не касаются работников дипломатических миссий, командировочных, водителей международного автотранспорта и прочих подобных категорий, указанных в изменяемом постановлении.
В части ограничения выезда из Беларуси изменения вступят в силу спустя 10 дней после официальной публикации постановления Совмина.
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