В Витебске задержали известного оппозиционера Бориса Хамайду, его будут судить на Рождество

ННВ • 09/12/20 22:59 • Палітыка

9 декабря в Витебске у Синего дома задержали известного оппозиционера Бориса Хамайду, его собираются судить на рождество.



О задержании Хамайда написал на своей странице в Facebook. По его словам милиция задержала активиста в 12:45, после чего доставила в Железнодорожный РОВД.

В отделении милиции Бориса Ханоновича продержали четыре часа, отобрали все вещи с бело-красно-белой символикой и мобильные телефоны. На оппозиционера составили протокол за несанкционированное пикетирование по печально известной статье 23.34 КоАП.

Судить Бориса Хамайду должны на католическое Рождество — 24 декабря. Обычно в это время он выходил к Синему дому костюме Санта-Клауса и поздравлял горожан с приближающимися праздниками.