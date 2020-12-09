В Полоцке продали дом — ровесник БНР

Сяржук Серабро • 09/12/20 14:27 • Эканоміка

За 7620 рублей продали деревянный дом на берегу Двины, построенный в Полоцке еще в 1918 году.



Неиспользуемый жилой дом, расположенный в деревне Экимань-2, на Садовой улице,4, на аукцион выставил комитет «Витебскоблимущество». Кроме здания общей площадью 26 квадратных метров в лот были включены холодная пристройка, погреб и сарай.

Этот лот на аукцион выставлялся впервые, на него претендовало два покупателя. В результате 102-летний домик за 7620 рублей купила жительница Новополоцка, сообщает сайт комитета «Витебскоблимущество».