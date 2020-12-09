В Городокском районе продолжает расти количество активных случаев COVID-19, каждый день заболевают свыше 15 человек

Сяржук Серабро • 09/12/20 13:52 • Здароўе

На 9 декабря в Городокском районе было зафиксировано 1206 случаев заражения людей коронавирусом.



При этом по информации местного штаба по противодействию распространению инфекции, вылечилось 943 человека, т.е. в активной фазе болезнь у 263 пациентов. Неделю назад в регионе было 245 активных случаев, а две недели назад — 207.

В амбулаторных условиях в Городокском районе сейчас от COVID-19 лечатся 211 человек (+13), а на стационаре — 52 пациента (+5).

За семь дней, прошедших с момента публикации эпидемиологической информации, там заболели 111 местных жителей, а вылечилось только 93 пациента.

Согласно официальной информации Минздрава, в Беларуси на сегодняшний день зафиксировано 152 453 случая заражения коронавирусом, выздоровели 129 950 человек, а 1230 пациентов умерли. Таким образом, сейчас в стране болеют COVID-19 21 273 человека.