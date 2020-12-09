Три фуры столкнулись в Дубровенском районе, один дальнобойщик погиб
50-летний дальнобойщик погиб в результате столкновения трех фур в Дубровенском районе.
Около часа ночи 9 декабря 50-летний водитель большегруза «Scania» ехал по трассе М1, на 606 километре автодороги дороги он врезался в стоящий седельный тягач «Volvo». В свою очередь эта фур покатилась вперед и столкнулась с грузовиком «Mercedes».
В результате столкновения водитель «Scania» получил тяжелые травмы и умер на месте дорожно-транспортного происшествия еще до приезда скорой медицинской помощи, сообщает отделение агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: