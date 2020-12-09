Три фуры столкнулись в Дубровенском районе, один дальнобойщик погиб

• 09/12/20 22:37 • Здарэнні

50-летний дальнобойщик погиб в результате столкновения трех фур в Дубровенском районе.
Три фуры столкнулись в Дубровенском районе, один дальнобойщик погиб. Фото ГАИ

Около часа ночи 9 декабря 50-летний водитель большегруза «Scania» ехал по трассе М1, на 606 километре автодороги дороги он врезался в стоящий седельный тягач «Volvo». В свою очередь эта фур покатилась вперед и столкнулась с грузовиком «Mercedes».

В результате столкновения водитель «Scania» получил тяжелые травмы и умер на месте дорожно-транспортного происшествия еще до приезда скорой медицинской помощи, сообщает отделение агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

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