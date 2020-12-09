Руку женщины затянуло в станок по изготовлению колбасных кишок в Верхнедвинском районе

Зоя Машэка • 09/12/20 12:32 • Здарэнні

Руку женщины зажало между валами станка для изготовления кишечной оболочки для колбас в деревне Боровка Верхнедвинского района.



Несчастный случай на производстве произошел в производственном цеху Верхнедвинского филиала Витебского областного потребительского общества около 9:34. Вытащить руку работницы смогли вызванные на предприятие спасатели, для этого им пришлось применить специальный аварийно-спасательный инструмент.

Поучившую травмы женщину передали бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра медиками ее пришлось отвезти в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.