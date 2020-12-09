Из ревности мужчина поджег постройки односельчанина. Трагедия разыгралась в Оршанском районе

Іван Дзедушкін • 09/12/20 13:23 • Крымінал

В Оршанском районе после того как жена ушла к своему первому супругу сельчанин поджег постройки на дворе соперника.



Трагедия разыгралась ночью 5 декабря в деревне Яковлевичи. Как выяснили следователи, накануне 39-летний мужчина выпивал в разных компаниях вместе с женой. В какой-то момент женщина ушла в дом своего первого супруга.

Муж отправился за ней и стал стучаться в дом, но его не пустили. Тогда разгневанный мужчина поджег имеющиеся на подворье хозпостройки и убежал. Владелец подворья заметил пожар и позвонил спасателям и в милицию. Пожарные зафиксировали сообщение о возгорании в 3:59.

Ревнивого поджигателя милиция задержала в тот же день. В отношении сельчанина возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, совершенном общеопасным способом (часть 2 статьи 218УК).

На допросе мужчина объяснил, что поджог устроил из ревности к неверной супруге. Сельчанину уже предъявили обвинение и заключили его под стружу, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.