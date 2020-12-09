Двух силовиков судят в Витебске за превышение власти и подстрекательство к торговле наркотиками

Сяржук Серабро • 09/12/20 21:23 • Крымінал

За закрытыми дверями в Витебском областном суде рассматриваются уголовные дела Анатолия Демидова и Дмитрия Савенка, бывших силовиков обвиняют в превышении власти, подстрекательстве к торговле наркотиками и ряде других преступлений.



И Дедмидов, и Савенок обвиняются в совершении, приготовлении или подстрекательстве к совершению преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями Уголовного кодекса.

Так, обоим вменяют превышение власти и служебных полномочий. Причем первому обвинение выдвинуто только по части 3 статьи 426 УК, а второму — по частям 2 и 3. Третья часть этой статьи, между прочим, рассматривает совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств.

Также оба фигуранта обвиняются в подстрекательстве к распространению наркотиков: часть 5 статьи 16 и часть 2 статьи 328 УК (сбыт или хранение с целью сбыта) — у Анатолия Демидова, часть 5 статьи 16 и часть 3 статьи 328 УК (сбыт или хранение с целью сбыта, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий) — у Дмитрия Савенка. Кроме того Савенку вменяют приготовление (часть 1 статьи 13 УК) к распространению наркотиков (часть 3 статьи 328 УК).

Вместе с тем Демидова обвиняют в заведомо ложных показаниях, соединенных с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения либо совершенных из корыстных побуждений (часть статьи 401 УК) и приготовлении к подобному же преступлению (часть 1 статьи 13 и часть 1,2 статьи 401 УК), а Савенка — только в приготовлении (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 401 УК).

В дополнение к этому Демидов и Савенок обвиняются в воспрепятствовании явке свидетеля, потерпевшего либо даче ими показаний — преступление предусмотрено статьей 403 УК.

Как стало известно «ННВ», оба обвиняемых принадлежали к силовым структурам. Фамилия, имя и отчество одного из фигурантов полностью совпадает с установочными данными майора милиции Дмитрия Савенка, занимавшего должность начальника отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Оршанского РОВД. Последний раз он упоминается в СМИ в начале 2019 года.

Дело Анатолия Демидова и Дмитрия Савенка рассматривается на закрытых судебных заседаниях, что характерно для процессов над представителями силовых структур или органов власти. Как сообщила «ННВ» официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко, слушания по этому уголовному делу начались 30 ноября.