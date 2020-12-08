В Витебске задержали греко-католический священника – по печально известной “23.34”
В Витебске 8 декабря задержали греко-католического священника Алексея Воронко. Он находится до суда в ИВС.
Священника обвиняют в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Что конкретно ему вменяют, пока неизвестно. До суда Алексей Воронко находится в ИВС.
По неподтверждённой информации, сегодня также задержали ксендза Виктора Жука.
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