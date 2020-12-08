Рельсовая война: уголовное дело о терроризме возбуждено из-за минирования железной дороги в Полоцком районе

Зоя Машэка • 08/12/20 21:15 • Здарэнні

7 декабря неподалеку от железнодорожной станции Адамово в Полоцком районе был обнаружен предмет с признаками самодельного взрывного устройства, движение поездов было прервано на пять часов.



По информации прокуратуры были задержаны пять поездов: два пассажирских (через эту станцию ходят дизель-поезда «Бигосово—Полоцк» и «Полоцк—Бигосово») и трех грузовых. Задержка в движении по этому участку превысила пять часов, в результате на Полоцкой дистанции пути произошла длительная дезорганизация железнодорожного движения.

Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело об угрозе совершением акта терроризма, повлекшей иные тяжкие последствия (часть 2 статьи 290 УК), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Это уголовное дело будут расследовать органы госбезопасности, прокуратура направила его в управление КГБ по Витебской области, сообщает пресс-служба ведомства.