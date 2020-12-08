Почти 2000 долларов потратят полоцкие чиновники на покраску легковушки

Сяржук Серабро • 08/12/20 22:36 • Эканоміка

5000 рублей из бюджета собираются потратить в Полоцке на покраску служебного автомобиля местного исполкома.



Покраска потребовалась кроссоверу «Geely Emgrand X7», сошедшему с конвейера в 2014 году. Закупку этой услуги из одного источника проводит Полоцкий районный исполнительный комитет.

В конце 2014 года райисполком приобрел два таких автомобиля, заплатив 455 544 001 неденоминированных рублей за оба, что тогда составляло примерно 38 400 долларов.

Согласно документации закупки кроме собственно покраски необходимо выполнить некоторые сопутствующие работы — например, переварить пороги, крышку багажника, водительскую дверь; заменить лобовое стекло (стекло заказчика); выровнять мелкие вмятины и сколы и т.п.

Работы должны быть выполнены до 23 декабря, оплачиваться они будут за счет бюджетных средств.