Милиция нашла водительницу, насмерть сбившую женщину между Полоцком и Новополоцком

Іван Дзедушкін • 08/12/20 12:34 • Здарэнні

Поврежденное авто нашли у одной из новополоцких поликлиник, его владелица призналась, что сбила человека и, испугавшись, уехала с места ДТП.



Как сообщали «ННВ», утром 7 декабря тело погибшей 40-летней женщины нашли неподалеку от деревни Чернещино. На него уже второй наезд совершил 24-летний водитель «Volkswagen Polo», который и вызвал ГАИ.

Милиция начала разыскивать авто, на котором совершили первый наезд. В восьми районах Витебщины и в Новополоцке ввели план «Перехват». Пешие патрули были ориентированы на отработку территорий дворов, автостоянок и других мест парковки.

В результате через некоторое время у одной из поликлиник Нвополоцка был найдет легковой автомобиль «Peugeot-308» с повреждениями, характерными для подобного ДТП: разбитое лобовое стекло и вмятины на капоте и бампере.

Как выяснилось, машина принадлежит гардеробщице, работающей в этой поликлинике. На допросе 51-летняя женщина призналась, что это она сбила пешехода, когда ехала работу после того, как отвезла дочь на поезд. После наезда на человека женщина испугалась и уехала с места происшествия. В ее отношении возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.