Витебская афиша с 7.12.2020 по 13.12.2020 года

Ульяна Церашкова • 07/12/20 22:39 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

7.12–9.12

"Полное погружение". Анимация, 2D/3D, Россия, 6+ (10:15 детский, удл., 13:45 удл.; 9:30 детский, удл. в 3D, 11:10 детский удл. в 3D, 14:40 удл. в 3D). Цена: 5,70–7,10, детский (6–14 лет) 3,00, удл. +0,10.

"Комета Галлея". Лирическая комедия, Россия, 12+ (17:20 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

"Трое". Драма, мелодрама, Россия, 16+ (16:20 удл., 18:45 удл.). Цена: 5,70, удл. +0,10.

"Союз зверей: Спасение двуногих". Анимация, семейный, Великобритания, Германия, Китай, 6+ (8:25 детский, удл., 11:55 детский, удл., 12:50 удл.). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,00, удл. +0,10.

"Питер Пэн и Алиса в стране чудес". Фэнтези, Великобритания, США, 6+ (15:30 удл). Цена: 5,70–6,60, детский сеанс (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.

"На острие". Драма, экшн, Россия, 12+ (21:20 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Искусственный интеллект". Комедия, боевик, США, 16+ (21:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Непосредственно Каха!". Комедия, приключения, Россия, 18+ (19:15 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

10.12–16.12

"Серебряные коньки". мелодрама, приключения, фэнтези, экшн, Россия, 6+ (удл: 18-10, 20-50, 12-05). Цена: 6,30–7,10, удл. + 0,10.

"Творцы снов". Анимация, Дания, 6 (удл.: 9-50, 13-10, 16-30). Цена: 5,70–6,60.

"Неадекватные люди 2". Комедия, Россия, 16+ (21-00). Цена: 6,30–7,10, удл. + 0,10.

"Полное погружение". Анимация, 2D/3D, Россия, 6+ (11-30 детский, удл. в 3D, 14-50 удл. в 3D, 8-45 детский, удл., 10-25 удл.). Цена: 5,70–7,10, детский (6–14 лет) 3,00, удл. +0,10.

"Комета Галлея". лирическая комедия, Россия, 16+ (14-40 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10 руб.

"Трое". Драма, мелодрама, Россия, 16+ (16-35 удл.). Цена: 5,70, удл. +0,10.

"Непосредственно Каха!". Комедия, приключения, Россия, 18+ (19:00 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

7.12–9.12

"Полное погружение". Анимация, 2D/3D, Россия, 6+ (11:40 детский, удл., 15:10 удл.; 16:15 удл. в 3D). Цена: 5,70–7,10, детский 2D (6–14 лет) 2,50, удл. +0,10.

"Поли". Семейный, Франция, 6+ (16:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

"Вечер шутов или серьёзно с приветом". комедия, мелодрама, Россия, 6+ (17-55 удл.). Цена: 5,70–6,60.

"Комета Галлея". Лирическая комедия, Россия, 12+ (21:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10

"Человек из Подольска". драма, комедия, Россия, 16+ (19:40 удл.). Цена: 5,70–6,60.

"Союз зверей: Спасение двуногих". Анимация, семейный, Великобритания, Германия, Китай, 6+ (9:50 детский, удл., 13:20 детский удл.). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,10.

"Питер Пэн и Алиса в стране чудес". Фэнтези, Великобритания, США, 6+ (8:55 детский, удл., 10:45 детский, удл., 12-35 удл., 14:25 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский сеанс (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.

"На острие". Драма, экшн, Россия, 12+ (19:00 удл). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

"Непосредственно Каха". Комедия, приключения, Россия, 18+ (21:25 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

10.12–16.12

"Серебряные коньки". мелодрама, приключения, фэнтези, экшн, Россия, 6+ (13-55, 16-30, 19-05). Цена: 6,30–7,10, удл. + 0,10.

"Творцы снов". Анимация, Дания, 6+ (10-55, 14-15, 12-15). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Диббук". Хоррор, США, 18+ (21-40 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Полное погружение". Анимация, 2D/3D, Россия, 6+ (12-35, 8-50 детский в 3D, 10-35 удл. в 3D). Цена: 5,70–7,10, детский (6–14 лет) 3,00, удл. +0,10.

"Поли". Семейный, Франция, 6+ (9-00 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

"Вечер шутов или серьёзно с приветом". комедия, мелодрама, Россия, 6+ (17-55 удл.). Цена: 5,70–6,60.

"Комета Галлея". лирическая комедия, Россия, 16+ (15-55 удл.) Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10 руб.

"Человек из Подольска". драма, комедия, Россия, 16+ (19:40 удл.). Цена: 5,70–6,60.

"Непосредственно Каха". Комедия, приключения, Россия, 18+ (21:25 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"На твоей волне". Аниме, Япония, 12+.

"Обратная связь". Комедия, Россия, 16+.

"Самый новый год". комедия, семейный, Россия, 16+.

"Реальные пацаны против Зомби". Комедия, Россия, 16+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

9.12 (19:00) «Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі». Фантастычная гісторыя.

11.12 (19:00) «Дом на мяжы». Трагікамедыя.

12.12 (12:00) «Усе мышы любыць сыр». Казка.

12.10 (18:00) «Незагойная рана». Споведзь.

13.10 (18:00) “Метро”.

16.12 (19:00) «Каханне і падаткі» Камедыя-фарс.

19.12–1.01 “Папялушка”. Музычная казка для дарослых і дзяцей паводле Шарля Пэро.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

11.12 (18:00) «Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў».

18.12, 20.12, 22.12 (11:00) «Чароўная сняжынка». Навагодні спектакль і забаўляльная праграма.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

9.12 (19:00) Концерт камерной музыки «О, если б мог выразить в звуке».

10.12 (19:00) Концерт органной музыки «Не только барокко»

12.12 (11:00) Музыкально-театрализованная сказка для детей «Каша из топора».

12.12 (15:00) Цикл лекций-концертов «Ad Libitum» «Барокко. Роскошь музыки».

12.12 (19:00) Музыкально-поэтический вечер «Под лаской плюшевого пледа».

13.12 (11:00) Классическая музыка для малышей. «Сказки Куклы Ляли». «Как Кукла Ляля на балалайке играла».

17.12 (19:00) Вечар нацыянальнага мастацтва «Прыйшла каляда – адчыняй варата!».

Ансамбль танца, музыкі і песні «Талака».

19.12 (11:00) Музыкально-игровая программа «Карамелька и Горошинка в интернете».

Концернтый зал “Витебск”

Парк Фрунзе, 1, тел. 67-39-58, 66-91-61

25.12 –2.01 Новогодний мюзикл «Питер Пэн. Old story. New post».

25.12 (19:00) Литературно-театрализованный перформанс «13 дней до Рождества». Молодежный театр «Колесо». Малый зал.

26.12 (19:00), 27.12 (19:00), 28.12 (19:00), 29.12 (19:00), 30.12 (19:00), 02.01 (19:00) Новогодняя мистик-комедия «Кофемания Я» 12+. Молодежный театр «Колесо». Малый зал.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

Выставка-ярмарка ремесленных изделий «Новогодние подарки».

Пространственно-графическая композиция «Океан» оптико-графического театра ARTSPACE Евгения Кутаркина.

«Футбол – игра миллионов». Выставка футбольной атрибутики из частной коллекции Анастасии Пищуловой (до 17.01).

Выставка-салон «Настроение в подарок» (до 15.01).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

«Витебская акварель. Четверть века». Юбилейная выставка.

«Свет и атмосфера». Выставка французского художника Ива Франсуа Ги Жайо.

Выставка памяти Антона Корженевского (до 13.12).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

Выставка Музея утюга (до 1.01).

«В хрупком шаре – мир волшебный…». Выставка новогодних елочных шаров из частного собрания Натальи Ковалевой (до 31.12).

«Хочу на море!». Выставка Ольги Ануфриевой (до 28.02).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

27.12 (11:00–14:30) «Новый год в «Здравнёво».

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

«Пионеры супрематизма. Проект Вербовка – 100». Коллекция декоративно-прикладных работ по рисункам художников-супрематистов 1915–1917 годов.

Выставка дипломных проектов студентов кафедры дизайна и моды ВГТУ.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

"Такие маленькие огромные звезды". Выставка памяти Надежды Счастной.

"Мимо". Проект кафедры дизайна ВГТУ.

«Ночной Витебск». Выставка Стаса Шейбака.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Проникновение в эпоху УНОВИС». Художественный проект творческого объединения m’ART.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

Мастацкая выстава, прысвечаная Году малой радзiмы.

"Зов Севера". Выставка клуба исторической реконструкции и моделирования "Нагльфар" (до 13.12).

"Когда мы были молодыми". Графика Яна Присса (до 8.12).

12.12 (10:00–13:00) Зимний слет коллекционеров.

25.12 (12:12–14:12) «Новый год в «Золотом кольце».

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Последование». Выставка фотографий фотохудожника и путешественника Василия Белякова.

Каждую пятницу (19:00) «Online: бардовский ноябрь». Музыкально-поэтические встречи с участниками народного театра-студии авторской песни – instagram-аккаунт Центра культуры.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«А зори здесь тихие…». Фотопроект Светланы Мороз.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

7.12, 9.12, 11.12 (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.