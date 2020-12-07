Самолет Лукашенко заметили в Болбасово под Оршей. Видео

ННВ • 07/12/20 15:07 • Палітыка

Утром 7 декабря на аэродроме Болбасово под Оршей приземлился один из самолетов Александра Лукашенко — Boeing 767-32KER с бортовым номером EW-001PB.



Посадку одного из «бортов №1» удалось снять на видео местному жителю. В видеоролике продолжительностью около минуты видно, как приземляется самолет в красно-зеленой ливрее с номером EW-001PB и государственным гербом на киле.

Судя по информации сервиса Radarbox, Boeing Лукашенко вылетел из Минска в 10:42 и примерно через 15 приземлился в Орше. Там он пробыл немногим более получаса и вылетел назад в Минск. Александр Лукашенко в это время в Минске проводил совещание о работе экономики Беларуси в 2020 году.