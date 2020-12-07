С «Нафтана» уволили шесть человек, заявивших о присоединении к стачке

ННВ • 07/12/20 15:41 • Палітыка

Забастовщиков на «Нафтане» увольняют по статьям за прогулы и за неисполнение трудовых обязанностей.



Во время «Прямой линии» с участием генерального директора ОАО «Нафтан» Андрея Сойко на заводском радио, поступил вопрос о судьбе работников предприятия, заявивших о стачке.

Отвечал на этот вопрос заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей Евтушик, его ответ был опубликован «Вестником Нафтана»:

– Законодательство Республики Беларусь четко регламентирует что такое забастовка и порядок ее организации. У нас есть несколько работников, которые сняли видео, разместили его в Telegram­каналах, отправили нанимателю обращение и считают, что они присоединились к стачке. Реально же, если работник не ходит на работу, то юридически совершает прогулы. В таких случаях наниматель обязан принять соответствующие дисциплинарные меры взыскания. В данном случае — это увольнение по статье за прогулы. Несколько работников за это уже уволены.

При этом издание уточнило, что с завода по состоянию на 4 декабря уже были уволены шесть человек: пятеро — за прогулы и еще один — за неисполнение трудовых обязанностей.

В телграм-канале «Стачка Нафтана» о своем присоединении к стачке заявили несколько специалистов предприятия, в том числе имеющие стаж работы на «Нафтане» до 24 лет.