Еще один водитель скрылся, задавив человека. ДТП произошло между полоцком и Новополоцком

ННВ • 07/12/20 14:18 • Здарэнні

Неизвестный водитель насмерть сбил 40-летнюю женщину между Полоцком и Новополоцком и удрал с места ДТП.



Наезд произошел сегодня утром неподалеку от деревни Чернещино. Милиции о ДТП сообщили в 6:55. Пешеход, попавшая под автомобиль, погибла на месте происшествия, а водитель совершивший наезд, скрылся.

Сейчас милиция устанавливает обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия и виновных. Всех, кто имеет какую-либо информацию о произошедшем, просят сообщить ее по телефону 102.

Как писали «ННВ», несколькими днями ранее в Бочейково дальнобойщик также насмерть сбил пешехода и скрылся. Однако вскоре его удалось найти.