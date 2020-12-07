Еще один водитель скрылся, задавив человека. ДТП произошло между полоцком и Новополоцком
Неизвестный водитель насмерть сбил 40-летнюю женщину между Полоцком и Новополоцком и удрал с места ДТП.
Наезд произошел сегодня утром неподалеку от деревни Чернещино. Милиции о ДТП сообщили в 6:55. Пешеход, попавшая под автомобиль, погибла на месте происшествия, а водитель совершивший наезд, скрылся.
Сейчас милиция устанавливает обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия и виновных. Всех, кто имеет какую-либо информацию о произошедшем, просят сообщить ее по телефону 102.
Как писали «ННВ», несколькими днями ранее в Бочейково дальнобойщик также насмерть сбил пешехода и скрылся. Однако вскоре его удалось найти.
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