Два пенсионера погибли за воскресенье на пожарах в Витебской области

ННВ • 07/12/20 13:25 • Здарэнні

В минувшее воскресенье, 6 декабря, 92-летняя женщина и 62-летний мужчина погибли на пожарах в Витебской области.



Ранним утром произошел пожар в сблокированном доме в городском поселке Видзы Браславского района. О горящей квартире 92-летней старушки пожарным сообщили в 5:24.

Приехавшие пожарные обнаружили горение внутри помещения. На полу они нашли погибшую престарелую хозяйку.

В тот же день, но вечером в соседнем Миорском районе также произошел пожар с гибелью человека. О горящем доме в агоргородке Турково пожарные получили сообщение в 19:02.

Когда они спустя 25 минут приехали на вызов, здание уже полыхало, внутрь обвалились крыша и потолок. Под обрушившимися конструкциями дома спасатели обнаружили тело 62-летенго пенсионера.

По предварительной версии первый пожар мог произойти из-за неосторожности при обращении с огнем, а второй – из-за неосторожности при курении, сообщается пресс-службой МЧС.