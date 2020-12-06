Воспитанник витебской школы футбола подписал письмо за честные выборы и против насилия
Воспитанник витебской школы футбола, а ныне нападающий московского "ЦСКА" Илья Шкурин подписал письмо белорусских спортсменов за честные выборы и против насилия.
В августе наш земляк отказался выступать за сборную страны, написав в инстаграм: "О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь!"
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