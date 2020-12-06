Воспитанник витебской школы футбола подписал письмо за честные выборы и против насилия

Ігар Мацьвееў • 06/12/20 13:51 • Падзеі,Спорт

Воспитанник витебской школы футбола, а ныне нападающий московского "ЦСКА" Илья Шкурин подписал письмо белорусских спортсменов за честные выборы и против насилия.

В августе наш земляк отказался выступать за сборную страны, написав в инстаграм: "О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь!"