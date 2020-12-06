Нога маленького ребенка застряла между батарей и стеной в одном из домов в Витебске

• 06/12/20 13:47 • Здарэнні

В Витебске четырехлетний мальчик застрял ножкой между горячей батареей и стенкой, вытащить его смогли только спасатели.
Нога маленького ребенка застряла между батарей и стеной в одном из домов в Витебске. Фото МЧС

5 декабря в 15:42 в МЧС поступил вызов от жильцов одной из квартир дома №16 на Смоленской улице — ребенок заснул ногу за батарею отопления и не смог ее вытащить.

Чтобы вытащить ножку малыша, спасателям не пришлось ломать обогревательный радиатор — оказалось достаточным смазать конечность растительным маслом и просунуть между ней и батареей полотенце. После этого мальчика удалось вызволить из западни.

Нога маленького ребенка застряла между батарей и стеной в одном из домов в Витебске. Фото МЧС

Слегка испуганного ребенка передали родителям, в медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.

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1 каментар

  1. Odin Negodin  
    6/снежань/2020 у 15:11

    Вот повезло малышу, что МЧСники в это время не кораблик с флагом в пруду ловили или на чужой балкон лезли. Повезло, да...

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