Ловить щуку запретили и на озере Кошо в Городокском районе

ННВ • 06/12/20 14:02 • Экалогія

Городокский исполнительный комитет ввел запрет на вылов щуки на озере Кошо.



До 8 июня 2021 года на этом озере в Городокском районе запрещено промысловое и любительское рыболовство щуки, соответствующее решение местные власти приняли 1 декабря.

Как и в случае озера Орцы в Миорском районе, введение ограничений связано с недавним зарыблением этого водоема молодью этого вида рыбы.