Ловить щуку запретили и на озере Кошо в Городокском районе
Городокский исполнительный комитет ввел запрет на вылов щуки на озере Кошо.
До 8 июня 2021 года на этом озере в Городокском районе запрещено промысловое и любительское рыболовство щуки, соответствующее решение местные власти приняли 1 декабря.
Как и в случае озера Орцы в Миорском районе, введение ограничений связано с недавним зарыблением этого водоема молодью этого вида рыбы.
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