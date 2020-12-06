Ловить щуку запретили и на озере Кошо в Городокском районе

• 06/12/20 14:02 • Экалогія

Городокский исполнительный комитет ввел запрет на вылов щуки на озере Кошо.
Щука, рыбалка, улов, спиннинг. Фото pixabay.com

До 8 июня 2021 года на этом озере в Городокском районе запрещено промысловое и любительское рыболовство щуки, соответствующее решение местные власти приняли 1 декабря.

Как и в случае озера Орцы в Миорском районе, введение ограничений связано с недавним зарыблением этого водоема молодью этого вида рыбы.

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