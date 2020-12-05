Ёлочные базары в Витебске заработают через две недели. Где купить ёлку и как ее выбрать?

Сяржук Серабро • 05/12/20 21:40 • Падзеі

С 19 декабря в Витебске откроются елочные базары, где можно будет купить елочку или сосёнку. Во сколько обойдется новогоднее дерево?



Где купить новогоднюю ёлку в Витебске?

В этом году городские обещают организовать в Витебске 16 елочных базаров в различных точках города. Найти их можно будет в следующих местах:

на Полоцком, Смоленском и Южном рынках;

на Пролетарской площади;

у торговых центров «GREEN», «ГИППО», «ТриО»;

у крупных магазинов — «Евроопт» (на Московском проспекте, 45/1 и на Московском проспекте, 130), «Веста» (на проспекте Победы,8), «Доброном» (на улице «Правды», 64а), «Витебские продукты» (на Смоленской улице, 3);

напроти трамвайно остановки на пересечении проспекта Фрунзе и Смоленской улицы;

на улицах Мира, 44 , Титова, 113 и Чкалова (у остановки «Юг-7»).

Сколько будет стоить новогодняя ёлка в 2020 году?

Согласно прейскурантам Лиозненского и Бешенковичского лесхозов, срубленные ель и сосна на елочных базарах в Витебске в зависимости от высоты будут стоить от 11 до 41 рубля.

В зависимости от высоты новогоднего деревца эти хозяйства установили следующие цены на новогодние деревья:

до 1 метра — 11 рублей;

до 2 метров — 14 рублей;

до 3 метров — 20 рублей;

до 4 метров — 31 рубль;

до 5 метров — 41 рубль.

При приобретении непосредственно в лесхозе новогоднее деревце может обойтись значительно дешевле — елочка метра будет стоить всего 7 рублей 50 копеек, а 5-метровая красавица — 31 рубль, что на целый червонец ниже базарной цены. В лесничестве можно купить также ёлки выстой до 6 метров — за 48 рублей, и даже выше — правда, за каждый последующий метр придется добавить по 10 рублей.

Также дешевле можно купить елку или сосну, например, в Бешенковичах — там цены установлены от 8 рублей за самое маленькое деревце до 35 рублей 30 копеек за самое большое.

А вот Шумилинский лесхоз, собирается установить цены выше, чем у коллег. Согласно их прейскуранту на торговых точках новогодние деревья будут продаваться по цене от 12 до 43 рублей, а в лесничествах — от 9 до 180 рублей.

Шумилинские лесники обещают продавать также букеты из веток (по 5 рублей без шишек и по 5 рублей 50 копеек с шишками) и живые деревья в кадках высотой от 50 сантиметров до метра — за 25 рублей на ёлочных базарах и за 20 рублей в лесничестве.

Как выбрать новогонее дерево?

Если вы собрались купить натуральную ёлочку или сосенку для украшения на Новый год, следует тщательно подойти к выбору деревца, чтобы оно долго стояло и создавало праздничное настроение.

При выборе срубленного деревца все в первую очередь оценивают его пушистость и симметричность веток. Однако, необходимо присмотреться и к самой хвое — у здорового экземпляра он будет слегка маслянистой на ощупь, ярко-зеленого цвета и должна хорошо ощутимый душистый запах.

Ствол у елки должен быть ровным и не очень тонким, толстостволое деревце дольше простоит. Лапки должны быть упругими и не ломаться.

Чтобы проверить, насколько хорошо держится иглица на ветках, можно поставить деревце вертикально и слегка стукнуть им о землю. Естественно, экземпляры, где иглица при этом осыпается на снег, лучше не брать.

Также следует избегать деревьев с пятнами на коре и следами лишайника или грибка. А вот выступающая на поверхность живица — наоборот хороший признак.

Перед транспортировкой нужно пригнуть ветки к стволу и тщательно обмотать их шпагатом, это обеспечит целостность дерева. Когда вы принесете елочку домой, ей нужно дать адаптироваться к теплу. Например, можно на некоторое время поставить на застекленную лоджию. Чтобы дерево стояло дольше и не осыпалось, можно установить его не в подставке, а в ёмкости с влажным песком.

Чек-лист покупателя натуральной ели или сосны:

Ровный ствол без следов лишайников и грибка; Ярко выраженный запах хвои; Крона глубокого зеленого цвета, может быть с голубым оттенком; Иголки хорошо держатся и не осыпаются от удара о землю; Ветки упругие и не ломкие; Размер дерева должен хорошо подходить под высоту потолков в квартире.