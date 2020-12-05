В Витебске на Двине поселилось семейство лебедей. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 05/12/20 14:53 • Падзеі

По традиции с наступлением холодов на Двине в Витебске появляются лебеди. С уверенностью можно сказать, что появление этих птиц в черте города - признак наступления зимы.



Как всегда, есть желающие подкормить птиц. Правда, не всегда это получается правильно. Орнитологи рекомендуют не кормить лебедей, а также уток белым и черным хлебом: он вызывает брожение в желудке, и птица может погибнуть.

Птиц зимой можно подкармливать овсянкой, овощами (вареными и сырыми), пророщенными злаками (овсом, пшеницей, ячменем). Подойдут также замоченные и распаренные злаки. Можно использовать комбикорм для птиц, а также отварной картофель.

С начала декабря температура воздуха в Витебске ночью уже понижалась до -5,7 °C. Вода в Двине также становится все холодней и сегодня ее температура опустилась до +0,7 °C. Правда, это не сравнимо с погодой, стоявшей в Витебске в середине прошлого столетия. Так в 1959 году с 5 по 9 декабря в областном центре уже стояли трескучие морозы -6 декабря столбик термометра опустился до -33,7 °C.