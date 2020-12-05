Правительство наградило почетными грамотами губернатора Николая Шерстнвева и гендиректора УКС Веньямина Барсука

• 05/12/20 14:57 • Грамадства

3 декабря постановлением правительства почетными грамотами Совета министров награждены Николай Шерстнев и Веньямин Барсук.
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Фото Сергея Серебро

Согласно этому постановлению председатель Витебского областного исполнительного комитета Николая Шерстнева наградили за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм, а также весомый личный вклад в разработку и реализацию социально-экономической политики Витебской области.

Веньямин Барсуков получает грамоту из рук мэра Вадима Зарянкина. Фото Сергея Серебро

Генеральный коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Витебского облисполкома» Веньямин Барсук получил грамоту правительства за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в реконструкцию и досрочный ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция Полоцкого путепровода».

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