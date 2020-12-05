Правительство наградило почетными грамотами губернатора Николая Шерстнвева и гендиректора УКС Веньямина Барсука

Сяржук Серабро • 05/12/20 14:57 • Грамадства

3 декабря постановлением правительства почетными грамотами Совета министров награждены Николай Шерстнев и Веньямин Барсук.



Согласно этому постановлению председатель Витебского областного исполнительного комитета Николая Шерстнева наградили за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм, а также весомый личный вклад в разработку и реализацию социально-экономической политики Витебской области.

Генеральный коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Витебского облисполкома» Веньямин Барсук получил грамоту правительства за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в реконструкцию и досрочный ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция Полоцкого путепровода».