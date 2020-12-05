Дело 18-летней девушки, устроившей под Бешенковичами ДТП, в котором пострадала компания молодежи, передали в суд

Іван Дзедушкін • 05/12/20 16:01 • Здарэнні

Юную девушку обвиняют в нарушении правил дорожного движения — она села за руль без прав, легковушка опрокинулась и в больницу попали четверо пассажиров и сама водительница.





Это произошло утром 21 июня. 18-летнеяя витеблянка, не имевшая водительских прав, на «Opel Zafira» везла компанию молодежи из четырех человек. Она разогнала свой компактвэн до скорости 93,5 километра в час, когда на 9 километре гравийки Н-2004 Бочейково – Сокорово, не справившись с управлением, допустила занос. После этого легковушка перевернулась.

В больницу тогда с травмами попали четверо пассажиров и сама бесправница, среди пострадавших оказался подросток — 16-летняя девушка. Ехавшие на заднем сидении три человека не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП два человека получили тяжелые травмы, еще двое — менее тяжкие.

Теперь 18-летнюю девушку, управлявшую в тот день легковушкой, не имея на то прав, обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Прокуратура изучила это уголовное дело и уже направила его в суд Бешенковичского района для рассмотрения. Жительница Витебска, проходящая обвиняемой по этому делу, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ведомства.