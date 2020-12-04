В Витебске Лукашенко сообщил количество больных с пневмонией COVID-19. Как эта информация совпадает со статистикой Минздрава?

Сяржук Серабро • 04/12/20 20:59 • Здароўе

Во время визита в Витебскую область Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси 21 500 больных с ковидной пневмонией. Также он рассказал о количестве умерших в Витебской области за двое суток.



Пациентов с диагнозом коронавирусная пневмония на сегодняшний день 21 500 человек, при этом на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 519 больных — такая актуальная статистика приводится в сообщении официального сайта president.gov.by.

Однако, согласно информации Минздрава, на 4 декабря в Беларуси заразились коронавирусом 143 383 человека, из них 120 571 пациент успел выздороветь, а 1 190 больных умерло. Т.е. сейчас в стране всего 21 622 активных случая COVID-19, протекающих в различных формах.

Также на заседании в Витебском облисполкоме озвучил данные по смертности в Витебской области за истекшие двое суток:

— В Витебской области, которая у нас сегодня не лучшая, за сутки умерло два, за прошлые - ноль.

За минувшие сутки в Беларуси официально было зарегистрировано 9 смертей от коронавирусной инфекции, за предыдущие — 7.