Стало известно, где содержат арестованного ксендза Вячеслава Борка

ННВ • 04/12/20 20:13 • Палітыка

Сегодня стало известно, что арестованного за пост в социальных сетях настоятеля костела св. Иософата Кунцевича в Россонах Вячеслава Борка перевели в Витебске.



Административный арест будет отбывать в следственном изоляторе №2 на улице Гагарина, так как изолятор временного содержания закрыт на ремонт и арестованных по административным делам помещают в СИЗО. Об этом сообщил сайт Витебской католической епархии catholicnews.by.

Кроме того, издание опубликовала сообщение бискупа Олега Буткевича в связи с арестом священнослужителя.

— Похоже, что его (Вячеслава Борка — ред.) объяснения не были приняты во внимание судом, в результате чего ксендзу Вячеславу Борку был вынесен обвинительный приговр, с чем священник не согласился, и с чем я тоже не могу согласиться. Потому что кс. Вячеслава фактически обвинили в том, против чего он сам выступал, — говорит в этом послании католический иерарх.

Напомним, что священника осудили за размещенный еще в августе в соцсетях плакат известного белоруского дизайнера Владимира Цеслера «Стоп лукашизм!».

Написать письмо арестованному ксендзу можно по адресу: 210026, г. Витебск, ул. Гагарина, 2, СИЗО-2, Борку Вячеславу Сигизмундвичу.