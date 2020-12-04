Российская полиция арестовала витеблянина Владимира Мунякина, известного скандальными прожектами. Теперь его обвиняют и в призывах к насилию против милиции

Іван Дзедушкін • 04/12/20 14:04 • Здарэнні

Витебский бизнесмен, которого подозревают в мошенничестве, был задержан российской полицией в Воронежской области.



Как писали «Народные новости Витебска», милиция распространила сообщение о том, что на Мунякина написали заявления 20 человек, якобы у которых он мошенническим способом выманил не менее 100 000 рублей. Нашему изданию тогда удалось поговорить с бизнесменом, который утверждал, что он не скрывается, а уехал на малую родину из-за ситуации с коронавирусом.

Сейчас ГУБОПИК сообщил, что господин Мунякин по запросу белорусских властей был задержан российской полицией в городе Лиски Воронежской области. Теперь, правда, говорится, что он смог завладеть только 60 000 рублей 20 потерпевших. Однако, само количество потерпевших, по мнению милиции, может достигнуть 150 человек только в Беларуси.

Кроме того, Владимира Мунякина подозревают еще и в призывах к насилию в отношении сотрудников милиции, и теперь его позиционируют не как лжебизнесмена, а как «радикально политизированного блогера». В отношении Мунякина возбудили еще одно уголовное дело — о разжигании социальной вражды.

Господин Мунякин в определенной степени известен витеблянам. Он несколько раз анонсировал различные амбициозные проекты, однако, все они не получили развития. В 2012 году был заявлен проект «Интернет 2» для замены существующей глобальной сети, а также «Локатор-Невигатор» — прибор для обнаружения автомобилей; а в 2013 он озвучил идею создания на месте парка Тысячелетия киностудии с 76 элитными коттеджами для жилья, парком с фонтанами и двумя съемочными павильонами, мастерскими и административным корпусом — «Европейский Холливуд». И это далеко не все прожекты Владимира Мунякина.

Российская полиция задержала витеблянина 2 декабря. Теперь белорусские власти будет добиваться его экстрадиции. Хотя Владимир Мунякин и родился в Воронежской области, российского гражданства у него нет.