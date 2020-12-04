Парень застрял в мусоропроводе девятиэтажного дома в Витебске. Как он туда попал?

• 04/12/20 13:29 • Здарэнні

В полночь с 3 на 4 декабря витебским спасателям пришлось извлекать из мусоропровода 20-летнего безработного, который провалился туда с девятого этажа.
Парень застрял в мусоропроводе девятиэтажного дома в Витебске. Фото МЧС

Молодой человек застрял в шахте на уровне седьмого этажа в девятиэтажном доме №92, расположенном на Лунинградской улице. Как выяснится позже, он выносил мусор из квартиры на девятом этаже и, обнаружив, что мусоропровод забился, попытался пробить затор ногами.

Парень застрял в мусоропроводе девятиэтажного дома в Витебске. Фото МЧС

Спасателям удалось достать витеблянина из мусоропровода, он не пострадал, сообщается пресс-службой МЧС. Для этого пожарные частично разобрали шахту на седьмом этаже.

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