Парень застрял в мусоропроводе девятиэтажного дома в Витебске. Как он туда попал?

Зоя Машэка • 04/12/20 13:29 • Здарэнні

В полночь с 3 на 4 декабря витебским спасателям пришлось извлекать из мусоропровода 20-летнего безработного, который провалился туда с девятого этажа.



Молодой человек застрял в шахте на уровне седьмого этажа в девятиэтажном доме №92, расположенном на Лунинградской улице. Как выяснится позже, он выносил мусор из квартиры на девятом этаже и, обнаружив, что мусоропровод забился, попытался пробить затор ногами.

Спасателям удалось достать витеблянина из мусоропровода, он не пострадал, сообщается пресс-службой МЧС. Для этого пожарные частично разобрали шахту на седьмом этаже.