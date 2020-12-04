Лукашенко прилетел в Витебск, его вертолет приземлился на территории военной части

• 04/12/20 12:25 • Палітыка

4 декабря Александр Лукашенко прилетел на вертолете в Витебск, накануне у роддома, который он собирается посетить видели кортеж из джипов и тонированных микроавтобусов, на которых, очевидно, приехали чиновники проверять медучреждение перед визитом.
Александр Лукашенко в Витебском роддоме

Согласно информации Минздрава, Лукашенко собирается посетить Витебский областной клинический родильный дом, расположенный на улице Черняховского, где ему должны доложить о работе в условиях эпидемии COVID-19.

Кортеж автомобилей у роддома вечером накануне визита Александра Лукашенко. Фото Сергея Серебро

Накануне, вечером 3 декабря, у здания роддома были замечены джипы «Toyota Land Cruiser» и микроавтобусы с тонированными стеклами в сопровождении милицейских авто. Часть автомобилей была с минскими номерами. На одном из джипов приехал человек, похожий на начальника облздрава Михаила Вишневецкого.

После этого Александр Лукашенко планирует принять участие в заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебском облисполкоме.

Примечательно, что вертолет Ми-26, на котором он прилетел в Витебск, приземлился на территории воздушно-десантной бригады, хотя рядом с роддомом есть футбольное поле. Видеозапись посадки этого борта была опубликована телеграм-каналом «Витебск невероятный».

Судя по фото, Лукашенко пришел в роддом без медицинской маски и не снимая верхней одежды. Его сопровождает губернатор Витебщины Николай Шерстнев.

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1 каментар

  1. Litvin  
    4/снежань/2020 у 16:28

    FIM-92 Stinger ........ дзе ты, "джала"....

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