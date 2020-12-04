Ксендза Вячеслава Борка посадили на 10 суток за пост в соцсетях

Сяржук Серабро • 04/12/20 1:09 • Палітыка

К 10 суткам ареста приговорили католического священника Вячеслава Борка, который служит в приходе святого Иософата Кунцевича в Россонах, за размещенный в соцсети плакат Владимира Цеслера «Стоп лукашизм!». Сам художник в шоке.



Россонского ксендза обвинили в публичном демонстрировании нацистской символики. Поводом послужила публикация, сделанная Вячеславом Борком в августе, работы известного белорусского дизайнера Владимира Цеслера «Стоп лукашизм!», представляющим из себя красно-зеленую свастику с золотистым официальным гербом Республики Беларусь в центре композиции.

При этом сам художник считает, что использованный им образ имеет прямую антифашистскую направленность, а его трактовка в качестве пропаганды или демонстрации нацистской и фашистской символики нелепа и абсурдна.

— История моей семьи и отца, который прошёл войну и был награждён орденами и медалями за борьбу с фашизмом, как и история всего еврейского и белорусского народа – это история антифашистского сопротивления. Мы скорбим о всех жертвах фашизма на территории Беларуси и не хотим расправ над гражданами нашей страны за инакомыслие в отношении государственной идеологии, — такое заявление опубликовал Цеслер на своей странице в Facebook.

Несмотря на это 3 декабря суд признал священника виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 17.10 КоАП, и приговорил его к административному аресту на 10 суток. Сидеть ксёндз будет в Новополоцке.

На суд, чтобы поддержать Вячеслава Борка пришли ксендз Виктор Жук и витебский бискуп Олег Буткевич, пишет Наталья Василевич.

До перевода в Россоны Вячеслав Борок несколько лет был настоятелем костела Антония Падуанского, расположенного в Витебске на улице Гагарина. При нем этот храм освятили в 2017 году.