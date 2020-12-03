Проезд в пригородных автобусах Витебщины тоже подорожал

Сяржук Серабро • 03/12/20 13:31 • Эканоміка

С сегодняшнего дня цена проезда в автобусах пригородного сообщения Витебской области очередной раз выросла.



Тарифы пригородного транспорта, согласно постановлению Витебского облисполкома от 30 ноября, увеличатся на 1 копейку за километр пути и будут такими:

на обычных маршрутах — 9 копеек за километр;

на скоростных маршрутах — 11 копеек за километр;

на дополнительных рейсах — 11 копеек за километр;

на экспрессных маршрутах — 12 копеек за километр.

Таким образом, проезд, например, до Островно, подорожал примерно на 25 копеек.

Следует отметить, что с 2016 года, когда было принято решение облисполкома №759 «О тарифах на пригородные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении», километр в пригородном транспорте подорожал уже на 3 копейки. Т.е. стоимость проезда на обычных маршрутах выросла в полтора раза.

Как сообщали «ННВ», с сегодняшнего дня также подорожали талончики в городском транспорте — они теперь стоят 70 копеек.