Проезд в пригородных автобусах Витебщины тоже подорожал
С сегодняшнего дня цена проезда в автобусах пригородного сообщения Витебской области очередной раз выросла.
Тарифы пригородного транспорта, согласно постановлению Витебского облисполкома от 30 ноября, увеличатся на 1 копейку за километр пути и будут такими:
- на обычных маршрутах — 9 копеек за километр;
- на скоростных маршрутах — 11 копеек за километр;
- на дополнительных рейсах — 11 копеек за километр;
- на экспрессных маршрутах — 12 копеек за километр.
Таким образом, проезд, например, до Островно, подорожал примерно на 25 копеек.
Следует отметить, что с 2016 года, когда было принято решение облисполкома №759 «О тарифах на пригородные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении», километр в пригородном транспорте подорожал уже на 3 копейки. Т.е. стоимость проезда на обычных маршрутах выросла в полтора раза.
Как сообщали «ННВ», с сегодняшнего дня также подорожали талончики в городском транспорте — они теперь стоят 70 копеек.
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