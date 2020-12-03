Первые жертвы подледной рыбалки: на озере Сосно провалились два рыбака, один утонул
Один рыбак погиб, а второго успели спасти на озере Сосно в Городокском районе. Толщина льда достигла там только 2-3 сантиметров.
2 декабря двое молодых людей — 25- и 35-летний жители деревни Межа, решили отправиться на рыбалку. Они взяли деревянную лодку и двинулись на ней по льду, однако плоскодонка перевернулась и рыбаки провалились под лед.
Сообщение о несчастье спасатели получили в 12:13, к их приезду в 600 метрах от берега находился только один человек, второго рыбака и лодки уже не было видно на поверхности.
Спасали оставшегося на плаву парня сотрудники МЧС и местные жители, к нему удалось подплыть местному жителю на своей лодке и одному из спасателей на спасательной доске. В результате младшего из рыбаков доставили на берег и передали медикам «скорой», он госпитализирован с общим переохлаждением.
Тело второго рыбака извлекли из-подо льда. Глубина озера в месте его обнаружения достигала 5 метров, а толщина льда составила всего 2-3 сантиметра, сообщается пресс-службой МЧС.
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