Мы восторгаемся вашим мужеством и одержимостью — немецкий город-побратим Франкфурт-на-Одере направил открытое письмо Витебску

Сяржук Серабро • 03/12/20 22:22 • Палітыка

В открытом письме Франкфурт-на-Одере высказывает свою солидарность с народом Беларуси, который мирно выступил против фальсификации результатов президентских выборов в августе и за восстановление демократии, в особенности — жителям города-побратима Витебска.



*«Мы восторгаемся Вашим мужеством и одержимостью. Одновременно мы очень обеспокоены, что ситуация в Вашем городе и Вашей стране может подвергнуться

эскалации. Потому что мы видим, что милиция и военные применяют оружие против мирных демонстрантов», — говорится в этом письме.

Также, в документе говорится, что месяц назад в городском музее Франкфурта-на-Одере открылась фотовыставка, экспозиция которой на 29 больших стендах тысячами фотографий представляет партнёрство двух городов: снимки показывают, как много людей наших городов — молодёжи, пенсионеров, спортсменов, музыкантов, танцоров, художников за это время лично познакомились и поддерживают отношения друг с другом по сегодняшний день. На двух стендах представлены снимки, сделанные в Витебске в октябре. Мы видим тысячи людей различного возраста, которые мирно протестуют против фальсификации результатов президентских выборов в августе и за восстановление демократии.

«Мы хотели бы, чтобы Вы знали, что в нашем городе есть много людей, которые очень внимательно следят за развитием событий в вашем городе и вашей стране и именно сейчас хотят оставаться в контакте. Вы можете и в дальнейшем также на нас рассчитывать.

Мы очень надеемся, что вам удастся мирными действиями найти свой собственный путь и обустроить свою страну», — такие слова завершают открытое письмо.

Это обращение подписано обер-бургомистром Рене Вильке, председателем городского собрания депутатов Вольфгангом Нойманном, председателем рабочей группы «Витебск» Клаусом Бальдауфом и руководителем отдела культуры, образования, спорта и гражданского участия в Европе Миленой Маннс.

Документ на немецком языке 2 декабря опубликован на сайте городской администрации Франкфурт-на-Одере. Коллеги из Германии сообщили «ННВ», что 3 декабря это письмо по электронной почте отправили в горисполком Витебска.