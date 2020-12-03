Лукашенко присвоил Анне Норкус звание заслуженного работника сельского хозяйства

Сяржук Серабро • 03/12/20 12:41 • Эканоміка

Генеральному директору Витебской бройлерной птицефабрики Анне Норкус присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства Беларуси.



Указ о награжэдении Александр Лукашенко подписал 1 декабря. В документе говорится, что Норкус награждается за заслуги в развитии сельского хозяйства.

В 2014 году Анну Норкус (Шарейко) и ряд должностных лиц фабрики обвинили в мошеннических действиях, лишили сенаторской неприкосновенности и арестовали. Через два года Верховный Суд вынес по этому делу обвинительные приговоры, но по амнистии директора фабрики и ее заместителя сразу освободили.

В результате Анна Норкус вернулась к работе на посту руководителя Витебской бройлерной птицефабрики, но была лишена полномочий члена Совета Республики.

Ряд наград, скажем так, местного значения, госпожа Норкус получила во время областного праздника тружеников села «Дожинки-2020», ведь ее предприятие остается одним и лучших в регионе.