Завтра в Витебске подорожает проезд. Сколько будет стоить билет?

Сяржук Серабро • 02/12/20 12:11 • Эканоміка

Проезд общественном транспорте в Витебске с завтрашнего дня подорожает на 10 копеек. Месячный проездной на автобус, трамвай и троллейбус будет стоить более 50 рублей.



30 ноября Витебский облисполком внес изменения в решение «О тарифах на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта в регулярном сообщении», согласно которым стоимость проезда в городском транспорте теперь будет 70 копеек.

Билет на маршруты экспресс-сообщения, который раньше стоил 70 копеек, теперь обойдется в 80 копеек.

Естественно, что выросла и стоимость декадных и месячных проездных билетов. В Витебске абонемент на проезд в одном виде транспорта на 10 дней теперь будет стоить 11 рублей 8 копеек, а на месяц — в 31 рубль 50 копеек. Поездной на два вида обойдется в 14 рублей 79 копеек и 42 рубля 4 копейки соответственно, а на все три вида транспорта — 17 рублей 56 копеек и 50 рублей 12 копеек.

В городах с населением выше 50 000 но ниже 250 000 человек месячный проездной на один вид транспорта обойдется в 30 рублей 67 копеек, на два вида — 41 рублей 16 копеек. В маленьких городах, где живет менее 50 000 человек, стоимость месячного проездного на один вид транспорта установлена в размере 26 рублей 77 копеек.

Предыдущие подорожание проезда в городском транспорте в Витебске произошло менее года назад. Тогда цена талончика выросла на 5 копеек или 9%, сейчас рост составил сразу 16,7%.