Против поцарапавшего «Porsche Cayenne» безработного в Полоцке возбудили уголовное дело

Іван Дзедушкін • 02/12/20 11:55 • Здарэнні

В 6000 долларов оценили ущерб, нанесенный автомобилю полоцкой фирмы безработным, который поцарапал капот «Porsche Cayenne».



С заявлением в милицию обратился 52-летний полочанин, который пожаловался, что неизвестный повредил легковой автомобиль «Porsche Cayenne», принадлежащий торговому предприятию, где заявитель работает директором.

Ущерб, нанесенный поцарапанной легковушке, сошедшей с конвейера в 2019 году, был оценен в 15 500 рублей. Милиция начала поиски злоумышленника.

В результате подозрение пало на 54-летнего безработного жителя деревни Новая Полота, который ранее был судим. Сельчанина задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Сейчас милиционеры пытаются установить мотивы поступка, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.