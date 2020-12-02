Против поцарапавшего «Porsche Cayenne» безработного в Полоцке возбудили уголовное дело
В 6000 долларов оценили ущерб, нанесенный автомобилю полоцкой фирмы безработным, который поцарапал капот «Porsche Cayenne».
С заявлением в милицию обратился 52-летний полочанин, который пожаловался, что неизвестный повредил легковой автомобиль «Porsche Cayenne», принадлежащий торговому предприятию, где заявитель работает директором.
Ущерб, нанесенный поцарапанной легковушке, сошедшей с конвейера в 2019 году, был оценен в 15 500 рублей. Милиция начала поиски злоумышленника.
В результате подозрение пало на 54-летнего безработного жителя деревни Новая Полота, который ранее был судим. Сельчанина задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Сейчас милиционеры пытаются установить мотивы поступка, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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