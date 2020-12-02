На покупку госсимволики Лиознинский лесхоз потратит 2500 рублей
Сумму в 2500 рублей собираются потратить Лиозненском лесхозе на приобретение государственной символики.
Закупка производится из одного источника. Согласно документации лесхоз хочет купить семь официальных флагов Республики Беларусь и семь флагов Министерства лесного хозяйства, а к ним по семь древков с навершиями и шесть подставок.
Рассчитываться за госсимволику в лесхозе планируют из средств государственных внебюджетных фондов. Поставить флаги заказчику должны до 11 декабря.
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