На покупку госсимволики Лиознинский лесхоз потратит 2500 рублей

• 02/12/20 14:22 • Эканоміка

Сумму в 2500 рублей собираются потратить Лиозненском лесхозе на приобретение государственной символики.

Закупка производится из одного источника. Согласно документации лесхоз хочет купить семь официальных флагов Республики Беларусь и семь флагов Министерства лесного хозяйства, а к ним по семь древков с навершиями и шесть подставок.

Рассчитываться за госсимволику в лесхозе планируют из средств государственных внебюджетных фондов. Поставить флаги заказчику должны до 11 декабря.

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