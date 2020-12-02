117 человек заболели COVID-19 немногим более чем за неделю в Городокском районе

Сяржук Серабро • 02/12/20 14:58 • Здароўе

За последние 8 дней в Городокском районе выявлено 117 заражений коронавирусом, т.е. каждый день в этом регионе заболевает почти 15 человек.



По состоянию на 2 декабря штаб по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом Городокского района сообщает о 1095 случаях заражения коронавирусом, выявленных медиками.

Количество активных случаев также увеличилось — оно выросло с 207 чуть более недели назад до 245 по последним данным. В больнице находятся 47 человек (+5), а 198 больных (+33) лечатся дома.

Похожая динамика наблюдалась в Глубокском районе на пике первой волны, когда в середине июня там также за неделю заразили 117 человек. Правда, для Глубокского района такое количество заразившихся составляло 0,3% от населения, а для Городокского — 0,5%.

Городокский районе остался, пожалуй, единственным регионом Витебщины, власти которого продолжают регулярно сообщать официальное количество заболевших коронавирусной инфекцией.